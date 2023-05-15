Elazığ'da AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı

ELAZIĞ'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP ve MHP 1'er milletvekilliği kazandı.

ELAZIĞ'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP ve MHP 1'er milletvekilliği kazandı.

430 bin 745 seçmenin bulunduğu Elazığ'da 1631 sandıkta, 378 bin 389 seçmen oy kullandı. Katılım oranının yüzde 86,05 olduğu kentteki seçimde, 364 bin 825 oy geçerli sayıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 40,3 oy alarak 3 milletvekili çıkardı. CHP yüzde 20,67 oy alarak 1 milletvekili çıkarırken, MHP de yüzde 13,5 oy alarak 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre AK Parti'den Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP'den Gürsel Erol, MHP'den ise Semih Işıkver milletvekili oldu.

MHP'den milletvekili seçilen Semih Işıkver, aynı zamanda yüksek inşaat mühendisi.