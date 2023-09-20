Elazığ'da 'Türkiye Yüzyılı' mottosu ile birçok kurumun katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından Aile Çalıştayı düzenlendi. 'Türkiye Yüzyılı' mottosu ile düzenlenen çalıştaya birçok kurumdan yetkili katıldı. Çalıştayda, 'Aile, Eşitlik ve Adalet', 'Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah', 'Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme' gibi konular ele alındı.

Elazığ'da ' Aile Çalıştayı' düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da ' Türkiye Yüzyılı' mottosu ile birçok kurumun katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından Aile Çalıştayı düzenlendi. ' Türkiye Yüzyılı' mottosu ile düzenlenen çalıştaya birçok kurumdan yetkili katıldı. Çalıştayda, 'Aile, Eşitlik ve Adalet', 'Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah', 'Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme' gibi konular ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 81 ilde Aile Çalıştayı gerçekleştiriliyor. Elazığ İl Müdürlüğümüz olarak da ilimizde adli birim temsilcilerimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 'Aile, Eşitlik ve Adalet', 'Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah', 'Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme', 'Aile, Çevre ve İklim', 'Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme', 'Aile Odaklı Sosyal Hizmetler' konularımı çalıştayımızda ele alacağız. Bu konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmaları masaya yatıracağız" dedi.