Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 242 kişi kontrol edildi, 198 araç, 160 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ve 12 park ve bahçe denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araca idari para cezası uygulandı, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 4 şüpheli yakalandı.