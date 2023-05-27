Elazığ'da 430 bin seçmen 2. turda oy kullanacak

Elazığ'da yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde 430 bin 745 seçmen, bin 631 sandıkta oy kullanacak.

Elazığ'da yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde 430 bin 745 seçmen, bin 631 sandıkta oy kullanacak.

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50 artı bir barajını geçememesinin ardından seçim 2. tura kaldı. YSK tarafından açıklanan takvimde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan hazırlıkların ardından Elazığ'da seçmen sayısı da ortaya çıktı. Buna göre Elazığ'da 430 bin 745 seçmen, bin 631 sandıkta oy kullanacak.

Bunların dışında ayrıca Elazığ merkezde 2, Ağın, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde de birer adet seyyar sandık kullanılacak. Cezaevinde ise kurulacak 4 sandıkta oy kullanılabilecek. - ELAZIĞ