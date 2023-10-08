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Elazığ'da 379 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 666 kişi kontrol edildi, 663 araç, 109 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ve 14 park ve bahçe denetlendi. Uygulama sonucunda 29 araca idari para cezası uygulandı ve 1 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. Ayrıca, Çaydaçıra Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.