Elazığ'da 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız sürüyor. Bu çerçevede; 'Hırsızlık ve Cinsel Saldırı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. (29), 'Kasten Yaralama' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T. (30) ve 'Dolandırıcılık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.P. (38) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ