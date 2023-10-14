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Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 145 kişi kontrol edildi, 296 araç ve 97 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulamada 14 araca idari para cezası uygulanırken, pompalı tüfek, tabanca, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.