Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ile kutlandı. Valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer yetkililer katıldı.

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören son buldu. Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8.Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, gaziler, askeri ve emniyet personeli ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, " Herkes tarafından çok iyi bilinmelidir bu toprakların bir daha istila edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kan dökülerek vatan olan bu topraklarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.