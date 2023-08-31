Elazığ'da 165 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür jandarma uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Politika