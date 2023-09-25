Elazığ'da 140 Yıl Hapis Cezası Bulunan 7 Kişi Yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 140 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Son bir ayda yapılan denetimlerde ise 11 bin 712 kişi kontrol edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 140 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti, uyuşturucu tacirlerinin tespiti, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalara devam ediliyor. Bu çerçevede son bir ayda ekiplerin şehir genelinde yaptığı denetim ve çalışmalarda toplam 140 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 7 kişi yakalandı.

Öte yandan son bir ayda ise polis ekipleri tarafından 11 bin 712 kişi denetlendi. Denetimlerde 20 adet tabanca, 4 pompalı tüfek, uyuşturucu madde, çok sayı da kesici alet ve sahte para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle okul çevresi, metruk bina, parklar, umuma açık yerler ve araç denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ