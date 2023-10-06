Elazığ'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Ayrıca, dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Uygulamalarda ayrıca dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın üzerinden de 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sanayi Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bulunan iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının faili M.K. (21) ile hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.A.B. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Motosikletli Polis Timler Amirliğince devam eden çalışmalarda plakası olmayan motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçması neticesinde ekiplerce yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ