Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklanırken, üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir şüphelinin hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklanırken, üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen bir şüphelinin hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, çalışmalar sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması ve Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı M.O. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmasında şüpheli M.P.'nin yapılan üst aramasında, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ