Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

ELAZIĞ - Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının ardından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde Limak Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.