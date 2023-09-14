Elazığ Cezaevindeki Olayda Açığa Alınan Görevliler Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Elazığ Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nun eski CHP temsilcisi Avukat Bülent Seçkin Düztaş, Elazığ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumların yaralanması olayında 2 müdür yardımcısı ve 4 gardiyanın açığa alınmasıyla ilgili "Bizim dileğimiz soruşturmanın hakkıyla yerine getirilip bu kişilerin nasıl bu eylemi gerçekleştirdiğine dair olayların ortaya çıkarılması. Burada bir ihmalin olduğu kesin" dedi.

Avukat Bülent Seçkin Düztaş, 8 Ağustos'ta Elazığ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yaşanan olaylar üzerine cezaevi yönetiminde yapılan açığa almalarla ilgili açıklama yaptı. Düztaş, şunları söyledi:

Elazığ Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nun eski CHP temsilcisi Avukat Bülent Seçkin Düztaş, Elazığ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumların yaralanması olayında 2 müdür yardımcısı ve 4 gardiyanın açığa alınmasıyla ilgili "Bizim dileğimiz soruşturmanın hakkıyla yerine getirilip bu kişilerin nasıl bu eylemi gerçekleştirdiğine dair olayların ortaya çıkarılması. Burada bir ihmalin olduğu kesin" dedi.

"CEZAEVİNDE YATAN MAHKUMLARIN CAN GÜVENLİĞİNDEN DEVLET SORUMLUDUR"

"7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Elazığ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşanan bir olayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi daha önce kamuoyunda Özgecan Aslan olarak bilinen bir genç kızımıza tacizde, tecavüzde bulunulmuştu. ve bunun katilleri cezaevinde infaz edilmişti. ve bu infazı yapan Gültekin Alan isimli başka bir mahkumdu. Gültekin Alan'ın Elazığ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakli yapılmış ve bu olayında sorumlusu da yine bu şahıs ve yanında bir kişi daha var. 7 Ağustos gecesi kalp rahatsızlığı çektiğini söyleyerek yönetime başvuruyor, yönetim de apartopar gece yarısı hastaneye sevkini yapıyor. Hastane dönüşünde gece 03.00 civarında bir şekilde yanındaki gardiyanların elinde kapıları açmaya yarayan kapı kolu diye tabir edilen bir demiri alarak gardiyanları etkisiz hale getiriyor. 7 tane koğuşa girerek siyasi mahkumlar, terör mahkumları olarak adlandırılan kişilerin odalarına girerek, bu kişileri çeşitli yerlerinden yaralıyor.

"7 TANE KOĞUŞUN KAPISINI AÇARKEN HİÇBİR ENGELLEMEYE MARUZ KALMIYOR"

7 tane koğuşun kapılarını açıp içeri girerken hiçbir engellemeye nasıl olmuşsa maruz kalmıyor. Bu 7 koğuşta kalan 8 kişiyi çeşitli şekillerde; kimisinin kafasına bu ellerindeki demirle vurarak, kimisini de kesici aletlerle yaralayarak bir olaya sebebiyet veriyor. Bu olay tabi işin açıkçası devletin güvenliği altında yaşayan bu kişilerle ilgili çok infial yaratan bir olay. Buna ilişkin tabi ki bir soruşturma şu anda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Yürütülen bu soruşturma çerçevesinde o gün görevli bulunan 2 tane cezaevi 2. müdürü, 4 tane de gardiyan açığa alınmış durumdalar. Bu olayın faili olan 2 mahkum Elazığ cezaevlerinden başka cezaevlerine nakledildi. Yine bu olayda yaralanan 2 tutuklu başka cezaevlerine nakledildiler.

"YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNDE KOĞUŞA GİREBİLECEK GÜCÜ ELDE ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Olayın gelişimi böyle. Şu an soruşturma aşamasında. Bizim dileğimiz soruşturmanın hakkıyla yerine getirilip bu kişilerin nasıl bu eylemi gerçekleştirdiğine dair olayların ortaya çıkarılması. Biz bazı mahkumlarla görüştük. Anlatılanlara göre o gece, ayın 7'si akşamı 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde genel bir arama yapılıyor. Bu aramada sadece bu 2 mahkumun odasına girilmediği, odalarının aranmadığı söyleniyor. Tabii ki bunlar iddia. Ama bizim bu iddiaları olayın aydınlatılması için gündeme getirmemiz iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun yanında böyle yüksek güvenlikli bir cezaevinde 2 mahkumun 7 tane koğuşa girebilecek bir gücü elde etmesi de düşündürücü. Bu kişiler içeriye girdikleri zaman 'biz derin devletiz' diye bağırarak eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Burada bir ihmalin olduğu kesin. İnşallah ihmalin ötesinde başka bir durum yoktur, diye düşünüyoruz ve öyle olmasını temenni ediyoruz."