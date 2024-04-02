Elazığ Çalıca köyünde muhtarlık seçimini 1 oy farkla Selim Gökbulut kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 aday muhtarlık için yarıştı. Seçimde 1 oy farkla Selim Gökbulut muhtar oldu.

Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 muhtar adayı kıyasıya yarıştı. Adaylardan Murat Gür 53 oy, eski muhtar Selahattin Çiçek 58 oy, Şenol Aslan 71 oy Selim Gökbulut 72 oy alarak köyün yeni muhtarı oldu. Selim Gökbulut, "Köyümüzde yaşayan herkese adil ve eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza başlayacağız. Secim sonuçları hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ