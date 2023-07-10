El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Yeni Fikirler Partisi tarafından yeniden aday gösterildi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Yeni Fikirler Partisi tarafından aday gösterildi. Anayasal tartışmalara rağmen yapılan bu adaylık, hukukçular ve muhalefet tarafından eleştiriliyor.

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerde, anayasal tartışmalara rağmen Yeni Fikirler Partisi tarafından yeniden aday gösterildi.

Bukele'nin Yeni Fikirler Partisi, hukukçular ve muhalefetin Devlet Başkanı'nın tekrar aday olmasının anayasaya uygun olmadığı yönündeki itirazları dikkate almadı.

Seçimlere ilişkin açıklama yapan parti, Bukele'yi 4 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde aday gösterdi.

Parti, ayrıca mevcut Başkan Yardımcısı Felix Ulloa'nın da seçimlerde başkan yardımcılığı için yarışacağını açıkladı.

Karar, üyelerinin "Bukele'nin Kongre'deki destekçileri tarafından özenle seçildiği" iddia edilen Yargıtay'ın, mevcut devlet başkanının adaylığına izin verildiğine karar vermesi ve seçim mahkemesinin de izin vermesi yönündeki talimatının ardından geldi.

Eylül ayında ikinci 5 yıllık dönem için yarışacağını duyuran Bukele'nin adaylığına bazı hukukçular anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ediyor.

Hukukçular, "devlet başkanlığı görev süresinin 1 Haziran'da başlayıp, yine 1 Haziran'da sona ermek üzere 5 yıl olduğunu ve başkanlığı yapan kişinin görevine bir gün bile daha fazla devam edemeyeceğini" düzenleyen anayasanın 154. maddesi de dahil en az 4 maddesinin ihlal edileceğini savunuyor.

İtirazları yanıtlayan Başkan Yardımcısı Ulloa, Bukele'nin Kongre'den 1 Aralık'a kadar izin alması halinde tekrar aday olabileceğini iddia etti.

Bukele, adaylığına ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "Soros medyası, Salvadorluların kendi adına karar veremeyeceklerini söylüyor ancak ülke tarihinin en büyük partisi bugün kararını verdi ve 4 Şubat 2024'te son sözü Salvador halkı söyleyecek." ifadesini kullandı.

OHAL nedeniyle eleştiriliyor

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşanıyor.

Ülkede suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, OHAL'in ardından temel hakların bir yılı aşkın süredir askıya alınması nedeniyle eleştiriliyor.