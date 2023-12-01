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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izin verildi

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El Salvador Kongresi, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin tekrar aday olabilmesi için izin verdi. Bukele'nin seçim kampanyasını yürütebilmesi için 6 aylığına izne ayrılmasına karar verildi.

SAN El Salvador'da Kongre, ülkedeki anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etti.

Kongre'de, Devlet Başkanı'nın liderliğindeki Yeni Fikirler Partisinin ikinci kez 5 yıllık dönem için aday gösterdiği Bukele'nin, seçim kampanyasını yürütebilmesi için 6 aylığına izne ayrılmasına ilişkin oylama yapıldı. Kongre üyelerinin 67'si buna onay verirken 12'si ise karşı çıktı.

Bu durumda, Bukele'nin yanı sıra mevcut Başkan Yardımcısı Felix Ulloa'nın da kampanyalara katılabilmesi için izne ayrılmasını kabul eden Kongre, Devlet Başkanı'nın görevini, 30 Mayıs'a kadar özel sekreteri Claudia Juana Rodriguez de Guevara'nın devralmasını da onayladı.

Yeni Fikirler Partisi, hukukçular ve muhalefetin Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmasının anayasaya uygun olmadığı yönündeki itirazları dikkate almamış, Bukele'yi 4 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde aday göstermişti.

Eylül ayında ikinci 5 yıllık dönem için yarışacağını duyuran Bukele'nin adaylığına bazı hukukçular, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.

Hukukçular, "devlet başkanlığı görev süresinin 1 Haziran'da başlayıp yine 1 Haziran'da sona ermek üzere 5 yıl olduğunu ve başkanlığı yapan kişinin görevine bir gün bile daha devam edemeyeceğini" düzenleyen anayasanın 154. maddesi de dahil, en az 4 maddenin ihlal edileceğini savunmuştu.

Başkan Yardımcısı Ulloa ise Bukele'nin Kongre'den izin alması halinde tekrar aday olabileceğini iddia etmişti.

OHAL nedeniyle eleştiriliyor

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşanıyor.

Ülkede suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, OHAL'in ardından temel hakların bir yılı aşkın süredir askıya alınması nedeniyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA / Politika

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