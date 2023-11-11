El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib'ten liderlere Gazze mesajı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, Suudi Arabistan'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi liderlere Gazze'yi ele alan bir mesaj gönderdi. Tayyib, liderlere Filistin'deki saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, Suudi Arabistan'da bugün yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi liderlere Gazze'yi ele alan mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi yapılacak.

Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'deki kardeşlerimizin maruz kaldığı saldırı ve soykırımın durdurulması ve kendilerine insani yardımların ulaştırılması için Allah, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin çabalarını başarıya ulaştırsın." ifadelerini kullandı.

"Doğu ve Batı'daki herkesin Gazze'de akıtılan kanların masum olduğunu bildiğini" vurgulayan Tayyib, liderlerden masum kan akışının durdurulması ve insanların tahammül edemeyeceği bu zulme son verilmesi için acil çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Tayyib, liderlere yönelik mesajında, "Filistin'deki kardeşlerimize yönelik saldırıyı durdurmanın dini ve hukuki görevimiz olduğunu ve ister yönetici, ister yönetilen olsun, hepimizin Yüce Allah'ın önünde sorumlu olduğumuzu unutmayın." sözlerine yer verdi.