El-Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'e verilen insanlık dışı desteğe karşı duruş sergilemeye çağırdı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkeleri hükümetlerini, Batı dünyasının İsrail'e verdiği 'insanlık dışı desteğe' karşı bir duruş sergilemeye davet etti. Kurum, Filistin halkının direnişini takdir etti ve İsrail'in savaş suçlarına ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkeleri hükümetlerini, Batı dünyasının İsrail'e verdiği "insanlık dışı desteğe" karşı bir duruş sergilemeye davet etti.

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının zorluk ve ağır bedellere rağmen topraklarına bağlı kalarak gösterdiği direniş takdir edildi.

Filistinlilerin topraklarını terk etmesi halinde davalarının da yok olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri hükümetleri masum sivil Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail'e "insanlık dışı destekte birleşen Batıya" karşı bir duruş sergilemeye davet edildi.

Arap ve İslam ülkelerinden, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlılar hakkında işlediği savaş suçlarına ilişkin uluslararası soruşturma başlatmalarının istendiği açıklamada, Müslüman ülkelere ayrıca Filistin halkına insani yardım için acele etmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistinli masum sivillere yardımın dini ve ahlaki bir görev olarak tanımlandığı açıklamada, "Tarih, bu görevde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyenleri affetmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde masum sivillerin yanı sıra hastane, ambulans, cami ve okulların hedef alınması, insanlık dışı ablukanın uygulanması, uluslararası yasaklı ağır silahların kullanılması ve bölgeye insani yardımların ulaşmasının engellenmesinin savaş suçu ve soykırım olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İsrail ve destekçilerinin alnında bir leke olarak tarihe geçeceği ifade edildi.

Batı dünyasının Filistin halkına karşı İsrail'e insanlık dışı desteklerinde sınır tanımadığı ve Batı medyasının da İsrail yanlısı tutumuyla özgürlükler konusundaki gerçek yüzlerini ortaya çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, Batı medyasının bu tutumuyla dünya kamuoyunu etkilemeye ve "terörist Siyonsitlerin Filistin'de en barbar suçları işlemesinin" önünü açtığı vurgulandı.

El-Ezher Kurumu açıklamasında, "Bütün dünya bilsin ki her işgal er veya geç yok olmaya mahkümdur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.