Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı BMGK'da Afrika ülkelerine çağrıda bulundu

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang Nguema Mbasogo, Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyelik için ortak tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Ekvator Ginesi'nde düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Onlu Komite (C-10) Zirvesinde konuşan Mbasogo, BM'deki adaletsizliğin giderilmesi çağrısı yaptı.

BMGK'de daimi üyelik için Afrika ülkelerinin ortak tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Mbasogo, kıta ülkelerinin, BM'deki adaletsiz duruma karşı henüz bir ilerleme kaydedemediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Mbasogo, BMGK'da temsili olmayan tek kıta olan Afrika'nın, uğradığı tarihsel adaletsizliğin düzeltilmesi talebini yenilediğinin altını çizdi.

Kıta hakkında önemli kararlara imza atan BMGK'nin toplam 15 üyesi bulunuyor. Konsey'in 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşurken, kalan 10 üyeden sadece 3'ü Afrika'dan seçiliyor. Afrika'yı geçici üye olarak şu anda Mozambik, Gabon ve Gana temsil ediyor.