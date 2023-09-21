Ekvador ve Honduras Cumhurbaşkanları BM Genel Kurulu'nda konuştu

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso ve Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi. Lasso, suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkesinin güvenliğine balta vurduğunu belirtirken, Castro ise eski Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya'ya yapılan darbenin sorumlularının bugünlerde yozlaşmış politikacılara dönüştüğünü ifade etti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso ve Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Lasso, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkesinin güvenliğine balta vurduğunu söyledi.

Suç örgütleriyle mücadelede işbirliğinin önemine vurgulayan Lasso, "Organize suçlar, ülkemizin demokrasisine meydan okuyan ve hızlı ilerleyen bir sistemdir. Bu sorun sadece Ekvador'un değil, aslında dünyanın sorunudur." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde 1.tur seçimler öncesinde suikasta kurban giden devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'yu hatırlatan Lasso, "Bu grupların artan gücü göz önüne alındığında, dünyanın onları ortadan kaldırması için birleşmesi gerekiyor, küreselleşen dünyanın faydalarını tam anlamıyla paylaşmak istiyorsak olumsuzluklarını da paylaşmalıyız." dedi.

Lasso, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkesinin desteğine vurgu yaparak risklerin azaltılması konusunda yatırım yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Honduras Cumhurbaşkanı Castro ise ülkesinde eski Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya'ya yapılan darbeyi anımsatarak, sorumluların bugünlerde yozlaşmış politikacılara ve sözde sivil toplum örgütlerine dönüştüğünü bildirdi.

Castro, Honduras halkının 13 yıllık diktatörlük döneminde büyük bir trajedi yaşadığını ifade ederek, "Ülke tarihindeki en yüksek kamu borcu ve yoksulluk, yüzde 74 ile o dönemde vuku buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurumlarından ve siyaset dünyasından bazı kişilerin organize suçlara bulaştığını kaydeden Castro, devletin bu şekilde güvenliği sağlayamayacağını söyledi.

Castro, ortak zorluklar ve göç sorununun çözümünde diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.