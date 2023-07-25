Ekvador Devlet Başkanı Şiddet Olaylarıyla Çalkalanan Bölgelerde Olağanüstü Hal İlan Etti

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkenin şiddet olaylarıyla çalkalanan üç bölgesinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

QUİTO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Pazartesi günü ülkenin şiddet olaylarıyla çalkalanan üç bölgesinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Lasso sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Guayas eyaletinin Duran kantonunda olağanüstü hal ilan etmeye ve akşam saat 22.00'den sabah saat 5.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Derhal yürürlüğe girecek olan kararname, kıyı şehri Manta'nın belediye başkanı Agustin Intriago'nun Pazar günü silahlı bir saldırıda öldürülmesinin hemen ardından geldi.

Lasso Salı günü, özellikle son aylarda çok sayıda silahlı saldırıların yaşandığı kıyı bölgelerinde tırmanan şiddetle nasıl mücadele edileceğini görüşmek üzere yerel yetkililer ve Güvenlik Konseyi'ni bir toplantıya çağırdı.