Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Ulusal Meclis'i Feshetti

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün hakkında başlatılan azil yargılamasının ardından Ulusal Meclis'i feshetti.

Ekvador'da zimmetine para geçirme iddiasıyla dün hakkında Ulusal Meclis'te azil yargılaması başlatılan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ciddi siyasi kriz ve iç karışıklığı gerekçe göstererek anayasanın 147'nci maddesi uyarınca meclisi feshetti. Karşılıklı ölüm anlamına gelen ve "Muerte Cruzada" olarak da tanımlanan bu uygulamayla muhafazakar Devlet Başkanı Lasso, ülkeyi milletvekillerinin katkısı olmadan yönetmeye devam edecek, ancak ülkede yeni devlet başkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için 6 ay içerisinde erken seçim yapılacak.

Lasso kararın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, devlet başkanı olmanın karşılaştırılamaz bir onur olduğunu ve tarihi anlarda uygun ve gerekli kararları almak anlamına geldiğini ifade ederek, çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu Ulusal Meclis'in hükümeti, demokrasiyi ve devleti istikrarsızlaştırmayı bir proje olarak gördüğünü savundu. Yönetimde hatalar olduğunu kabul eden Lasso, çözümlerin her zaman anayasaya ve yasalara uygun olmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, bugün aldığı kararla Ekvadorlulara geleceklerine karar verme gücü sağladığını ifade etti.

"Diktatörlük"

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (Conaie), Lasso'nun meclisi feshetme kararını diktatörlük olarak nitelendirirken, gün içerisinde toplantı yapma kararı aldı. Daha önceleri ülkede büyük protestolar gerçekleştirdiği belirtilen Conaie'nin bu kararı ve Ekvador halkının muhtemel tepkisine karşı ordu personelinin Ulusal Meclis önüne gelerek güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Dava dün başlamıştı

Ekvador'da dün devlet başkanının azledilmesine yönelik yargılama Ulusal Meclis'te başlamış, Guillermo Lasso, devlete ait bir petrol nakliye şirketi olan Flopec ile özel tanker şirketleri arasında yapılan sözleşmeler sırasında yaşanan 6,1 milyon dolarlık zimmete para geçirme olayı ile suçlanmış, Lasso'nun olaydan haberi olduğu ancak hiçbir şey yapmadığı iddia edilmişti. Lasso ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek olayın kendisinin göreve gelmesinden önce yaşandığını iddia etmiş ve meclisin bu dava ile hükümetini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunmuştu.

Lasso hakkındaki ikinci azil yargılaması

Haziran 2022'de de azil davası ile karşı karşıya kalan Lasso, ülkedeki yakıt fiyatlarının artışı sebebiyle yerli halkın greve gitmesiyle başlayan iç karışıklıklara karşı önlem almamakla suçlanmış, azil için mecliste yeterli oya ulaşamamıştı. - QUITO