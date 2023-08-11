Ekvador Devlet Başkanı Fernando Villavicencio için ulusal yas ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suikast sonucu hayatını kaybeden devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio için üç günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca ülkede 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

QUITO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Çarşamba günü başkent Quito'daki bir siyasi mitingde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio için Perşembe günü üç günlük ulusal yas ilan etti.

Lasso ayrıca "ciddi iç karışıklıklar nedeniyle" ülke genelinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Bu kapsamda, düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak üzere silahlı kuvvetler ve polis seferber edilecek.

Lasso, hükümetin organize suçla ilişkilendirdiği suikastın, planlandığı gibi 20 Ağustos'ta düzenlenecek seçimlere yönelik seçim kampanyası sırasında meydana geldiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak şu ana kadar 6 kişi tutuklanırken, polisle silahlı çatışmaya giren bir şüpheli ise yaralanarak hayatını kaybetti.

59 yaşındaki devlet başkanı adayı, siyasi kariyerini bir dizi yolsuzluğu ortaya çıkararak şekillendiren bir gazeteci ve eski Ulusal Meclis üyesiydi. Erken genel seçimler için yapılan anketlere göre Villavicencio dördüncü sırada yer alıyordu.