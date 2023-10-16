Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Daniel Noboa Önde Gidiyor

Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2'nci turunda Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Daniel Noboa, oyların yüzde 52,29'unu alarak yarışı önde götürüyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Noboa'nın yeni cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2'nci turunda 35 yaşındaki eski milletvekili Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Daniel Noboa yarışı önde götürüyor.

Oyların yüzde 88,85'nin sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Noboa oyların yüzde 52,29'unu, solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ise yüzde 47,71'in aldı.

Ekvador basınına göre, ülkenin yeni cumhurbaşkanının Noboa olması bekleniyor.

Son aylarda benzeri görülmemiş güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan yetkililer, seçim güvenliği için asker ve polislerden oluşan yaklaşık 100 bin kişiyi görevlendirdi.

Seçimleri takip etmek üzere uluslararası gözlemcilerden 300 kişinin de hazır bulunduğu bildirilmişti.