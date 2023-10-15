Ekvador'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Nüfusu 18 milyona yaklaşan Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 24 bölgesinde kurulan 4 bin 390 merkezde oy vermeye başladı. Seçim yarışı solcu aday Luisa Gonzalez ile Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Daniel Noboa arasında geçiyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 18 milyona yaklaşan Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 24 bölgesinde kurulan 4 bin 390 merkezde yerel saat ile 07.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'a kadar sürecek.

Seçim yarışı eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa'in partisi tarafından desteklenen 45 yaşındaki kadın solcu aday Luisa Gonzalez ile eski milletvekili Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Daniel Noboa arasında geçiyor.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı (CNE) Diana Atamaint açıklamasında, halka oy verme çağrısında bulunarak "Bugün demokrasi kazanıyor, Ekvador kazanıyor." ifadesini kullandı.

Son aylarda benzeri görülmemiş güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan yetkililer, seçim güvenliği için asker ve polislerden oluşan yaklaşık 100 bin kişiyi görevlendirdi.

Seçimleri takip etmek üzere uluslararası gözlemcilerden 300 kişinin de hazır bulunduğu bildirildi.