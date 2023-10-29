Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya gelerek ülkesinin yaşadığı enerji krizini ele aldı. Liderler, iki ülke ilişkilerini ve enerji krizinin çözümü için işbirliği yapma konularını görüştü. Lasso, Kolombiya'dan daha fazla elektrik satın almayı talep ederken, Petro da enerji satışının arttırılması için gerekli talimatları vereceklerini belirtti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Kolombiya'yı enerji krizi için ziyaret etti

Kolombiya'yı ziyaret eden Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ülkesinin yaşadığı "enerji krizini" ele aldı.

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen liderler, "iki ülke ilişkilerini" ve "Ekvador'un yaşadığı enerji krizini" görüştü.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından iki lider, basına değerlendirmede bulundu.

Kolombiya'nın ülkesine daha fazla elektrik satmasını talep eden Lasso, Cumhurbaşkanı Petro'ya desteği nedeniyle teşekkür etti.

Lasso, ülkesinin ciddi kuraklık ve Nino hava olayları nedeniyle enerji krizi yaşadığını belirterek, "Gelecek yıl kuraklık krizinin üstesinden gelirsek, enerjiye olan ihtiyacımız azalabilir." ifadesini kullandı.

Petro ise "mümkün olan en kısa sürede" komşu ülke Ekvador'a enerji satışının arttırılması için gerekli talimatları vereceklerini söyledi.

"Ekvador'un elektrik talebindeki açığı büyük ölçüde telafi edeceğiz"

Enerji krizinin bölgede "ortak kriz" olduğunu vurgulayan Petro, "Risklerin azaltılması için siyasi entegrasyon gereklidir. Ekvador'un elektrik talebindeki açığı büyük ölçüde telafi edeceğiz. Geçmişte biz de benzer sorunlar nedeniyle Ekvador'dan aynı talepte bulunmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Lasso, daha önceki açıklamasında, enerji krizi nedeniyle ülkede ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığını ve bunun çözümü için Kolombiya ve Perulu mevkidaşlarıyla görüşeceğini bildirmişti.