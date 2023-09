Ekrem İmamoğlu: "Yolculuğuma genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden adaylığıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hakkında, "Yolculuğuma tabii ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, proje hakkında bilgi verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB için adaylarının kendisi olduğuna yönelik açıklaması hatırlatılan İmamoğlu, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmasının içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabi ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabi partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında genel başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun. Zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.