Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. İmamoğlu, sandıkta görev alan herkesin görevini layıkıyla yapacaklarına inandığını belirtti ve demokrasi adına sorunsuz bir seçim geçmesini diledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ile saat 11.00 sıralarında gelen Ekrem İmamoğlu, oyunu 2224 numaralı sandıkta verdi. Eşi ve oğlu ile oyunu kullanan İmamoğlu, sonrasında okul bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Seçim turları öncesinin arzu ettikleri dille geçmediğini aktaran İmamoğlu, "Bu dilin karşılığında gerçekten insanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Bu dilin karşılığında insanlar, umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü, çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu birçok hususla karşı karşıya kaldık" diye konuştu. Helalleşilecek çok şey olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Yarından itibaren bunlar konuşulacak. Ben, peşini bırakmayacağım. Birileri 'ya olur böyle şeyler seçim sathında' dese de bırakmayacağım" şeklinde konuştu.