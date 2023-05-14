Ekrem İmamoğlu oy kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oy kullandı ve açıklamalarda bulundu.

İSTANBUl Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla saat 11.00 sıralarında gelen Ekrem İmamoğlu, oyunu 2224 numaralı sandıkta verdi.

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