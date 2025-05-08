Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi. Suç duyurusunu kamuoyuna ilk duyuran Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı Muhammet Gömük, İmamoğlu bilerek ya da bilmeyerek bir ay boyunca X hesabından talimatla yaptırdığı paylaşımlar ülkeyi kaotik ortama sürüklemek için zemin oluşturup bağımsız yargıyı engellemeye yönelikti" açıklamasında bulundu.

TAYDER avukatı Burak Bekiroğlu tarafından 1 Nisan'da yapılan başvuru sonucunda mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirdi. Hesabın, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi.

TAYDER Başkanı Araştırmacı Yazar Muhammet Gömük, daha önce İmamoğlu'nun X hesabının erişime kapatılması için mahkemeye başvuru yapıldığını duyuran ilk isim olmuştu. Erişim engelini değerlendiren Gömük, "Avukat Burak Bekiroğlu'nun yaptığı başvuru çok önemliydi çünkü İmamoğlu bilerek ya da bilmeyerek bir ay boyunca X hesabından talimatla yaptırdığı paylaşımlar, ülkeyi kaotik ortama sürüklemek için zemin oluşturup bağımsız yargıyı engellemeye yönelikti. Yargı bağımsızdır, hiçbir toplumun hiçbir örgütün hiçbir grubun kontrolünde değildir. Yargı kararları eylem yapılarak karar değiştirilecek bir merci hiç değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve güçlüdür, kimsenin baskısıyla karar değiştirmez" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ülkeyi kaotik ortama sürüklemeye çalıştığını öne süren Gömük, "Erişim engeli kararı, ülkenin kaotik ortama sürüklenme tehlikesini bir nebze yok etmiştir. Karardan memnunuz" ifadelerini kullandı. - İZMİR