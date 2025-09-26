Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasında İlk Savunma Bugün Yapılacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün devam edecek. İmamoğlu dosya kapsamında ilk kez savunma yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu salonda görülecek. İmamoğlu'nun dosya kapsamında ilk kez savunma yapması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL DAVAYI TAKİP EDECEK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu gibi çok sayıda isim Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını takip etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.