Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası dünya basınında geniş yankı buldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün cezaya çarptırıldı. Karar Türkiye'nin gündemine otururken, dünya basını da olayı yakından takip etti. Reuters, haberinde "Türkiye'de mahkeme, Erdoğan'ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi" ifadelerini kullandı. The Wall Street Journal gazetesi ise, "Erdoğan'ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı'na iki yıldan uzun süre hapis cezası" başlığını attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. İmamoğlu, dava sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı. Verilen hapis cezasının yankıları devam ederken, karar dünya basınında da yer aldı.

"İMAMOĞLU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI"

Associated Press haber ajansı hapis cezasıyla ilgili haberinde, "Türkiye'nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

"ANKETLER,EKREM İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'I YENEBİLECEĞİ GÖZÜKÜYOR"

The Wall Street Journal gazetesi, mahkeme kararını "Erdoğan'ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı'na iki yıldan uzun süre hapis cezası" başlığıyla paylaştı. Haberde, "Anketler, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'ı seçimde yenebileceğini gösteriyor" ifadeleri ile paylaştı.

"VE SİYASETTEN MEN EDİLDİ"

Bloomberg de kararı, "Erdoğan'a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede" başlığıyla duyururuken, The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul'un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi" yazdı.

"ERDOĞAN'IN RAKİBİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ"

Reuters haberinde, "Türkiye'de mahkeme, Erdoğan'ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi" ifadelerini kullandı.