Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı, gözaltı sayısı 84 oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yapmak, para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla gözaltına alındı. Ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu şüphelilerden 84'ü gözaltına alınırken, 22'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısının 84 olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerinden 84'ünün gözaltına alındığı 22 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarına ise devam edildiği öğrenildi.