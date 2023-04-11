Ekrem İmamoğlu: 'Biz özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz" dedi.

Amasya'da yağış altında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, "Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Gözyaşıyla değil, umutsuzlukla değil. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz alıkoyamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyip Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birlikte kazanmayı hedeflediğine işaret eden İmamoğlu, "14 Mayıs başka bir seçim. İkna edin, sandıkta görev alın, oy kullanın. Türkiye sandıkta oy kullanma rekoru yaşayacak. Bu seçim milletimizin yüzyılının seçimi. 21. yüzyılın seçimi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl seçimi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının seçimi. Onun için çok önemli" şeklinde konuştu. - AMASYA