Ekrem İmamoğlu, Biga'da 'Halk Buluşması'nda vatandaşlara seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde katıldığı 'Halk Buluşması'nda Türkiye'de her sorunu çözeceklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Biga'da 'Halk Buluşması' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, 90'lı yıllarda Biga'ya maça geldiğini belirterek, "İnşallah Bigaspor da hak ettiği yere gelecek. Biga'yı çok sevmiştim. İnsanları mutlu, huzurlu hatırlıyorum. Bu kenti zihnimde özel bir yere koymuştum. Yine milletimizle birlikte olacağız. Onlarla dertleşeceğiz, selamlaşacağız. Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah'ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. Birliğimizi hiç kimse bozamaz. Ülkenin 17 gün sonra yöneticilerine karar vereceksiniz, hem de 5 yıl için. Millet İttifakı olarak bizim kimseyle kavgamız yok. Tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz. Paramızı pul yapan ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızı ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak; yapmak istediğimiz bu. Türkiye'de her sorunu çözeriz. Biz hazırız. Ülkeye huzur getireceğiz. 86 milyon insana hizmet edeceğiz. Biga'ya hizmet etmeye geliyoruz. Biz sizin evlatlarınıza inanıyoruz. Millet İttifakı olarak göreve geleceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız, kazandıklarımızı bu milletle paylaşacağız" dedi. - ÇANAKKALE