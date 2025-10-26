Haberler

Ekrem İmamoğlu: Adliyenin Önünde Destek Gösterisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, casusluk iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, destek için geldiği adliyede yaptığı konuşmada İmamoğlu'nu savundu ve İstanbul'un demokratlarını birlik olmaya çağırdı.

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek için adliyeye geldi. Özel adliye önünde konuşma yaparak, "Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum. Bu otobüsü 8 tekerlekli demir yığını yapmaktan çıkarıp Türkiye'nin gelecek umudu yapan sizlere büyük bir alkış. kaybedecekler. Biz başaracağız biz kazanacağız" dedi.

Özel konuşmasında, "Bugün günlerden pazar. Bugün bu adliyede çalışanlar burada güvenlik almak için görev yapan polisler, bu otobüsün üstündekiler önündekiler. Şu anda buraya gelmek için otobanlarda en yakın otobanda inip hayatını tehlikeye atıp bariyerlerden atlayıp engel aşıp buraya gelenler, normalde sakin, huzurlu aileleriyle birlikte bir pazar günü geçirmek istiyorlardı. Birileri bu huzuru 31 Mart'ta uğradıkları büyük hezimetten sonra Türkiye'ye çok gördüler. 19 Mart tarihinde bir darbeye giriştiler. İşte bugün bir pazar günü onlar yolları kapamışken, otobüsleri engellemişken, köprüleri kaldırmışken, vapurları bağlamışken, burada tarih yazanlara helal olsun" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ BURAYA DAVET EDİN'

Özel konuşmasının devamında, "19 Mart'ta Ekrem başkanımızı sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına aldıklarında hepimiz darbeyi görmüştük. Darbenin hedefinin Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası olduğunu biliyorduk. Bir çağrı yaptık oraya gittik ve orada 7 gün boyunca 7 gün 7 gece tüm engellemelere rağmen İstanbul'da önce 5 gün sonra 10 gün eylem yasağı kararına rağmen Saraçhane'ye gidenler bir tarih yazdılar. Bugün İstanbul Büyükşehir'de kayyum yoksa bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbulluların seçtiği belediye meclisinin içinden bir vekil yönetiyorsa ve gelecekteki kurulacak sandık için bugün Ekrem İmamoğlu açık farkla önde ve Cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu Saraçhane'nin sayesindedir. Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum. Bu otobüsü 8 tekerlekli demir yığını yapmaktan çıkarıp Türkiye'nin gelecek umudu yapan sizlere büyük bir alkış. Biz başaracağız biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
