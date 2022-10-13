Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Ak Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Komisyonda, teklifin geneli üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifte enflasyona ya da enerji krizine, bu sene yaşanabilecek sıkıntılara yönelik tedbirlerin bulunmadığını iddia ederek, "Bunlar seçime yönelik tedbirler, bu seçimi geçirelim de ne olursa olsuna yönelik tedbirler." diye konuştu.

Teklifte yer alanların çoğunun vatandaşa faydasının bulunduğunu belirten Kuşoğlu ancak sorunların neden oluştuğunun araştırılmadığını, buna bir çözüm getirilmediğini savundu.

Kuşoğlu, yapısal reformlar gerektiğini daha önce de söylediklerini ifade ederek, "Tarımdan enerjiye, ekonomiden aklınıza gelebilecek sanayiye kadar her alanda maalesef bunlarla ilgili olarak hiçbir şey yapmadık. Yapısal önlem diye bir konu var, yapısal tedbirler, yapısal reformlar, ne derseniz deyin ama maalesef bunlar ciddiye alınmadı, gelindi bu döneme ve seçimden sonra Allah kerim..." değerlendirmesinde bulundu.

"Yurttaşlarımız evine ekmek götüremiyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, milletin geçim derdinin olduğunu ancak milletin vekillerinin bu sesi duymadığını savunarak, yurttaşın evine ekmek götüremediğini ve bunun çözümünün de teklifte olmadığını öne sürdü.

Geçimini sağlayamayan vatandaşlara "Türkiye uçuyor, yeni ekonomi programı başarılı oldu. Türkiye büyüyor." diye "hikaye" anlatıldığını iddia eden Paylan, "Ya, nereye uçuyor arkadaşlar? Kimi uçuruyorsunuz? Kim uçtu? İşte bu torbanın detaylarında gizli kimi uçurduğunuz değerli arkadaşlar." diye konuştu.

Paylan, memleketin yüzde 1'inin keyif içinde yaşadığını iddia ederek, kur korumalı mevduat uygulamasının bir bataklık olduğunu ileri sürdü.

"Niyeti sorgularız"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, getirilen teklifin içinde ekonomi anlamında makro perspektif olmadığını öne sürerek, "Yaptığınız iş, geçmişte uygulamaya koyduğunuz yanlış ekonomik politikalar sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla biriken sorunları geçici bir süre için palyatif olarak çözmek, ertelemek; bunun dışında, bu yasanın getirebileceği bir şey yok ama yasanın kısa vadeli bir hedefi var, o da önümüzdeki seçimlerde seçmeni memnun etmeye yönelik bir durum." dedi.

"Teklifi destekliyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, küresel ekonomik sorunların, jeopolitik risklerin kaynağının Türkiye olmadığını ancak gelişmelerin Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "Bu gelişmeler çerçevesinde ekonomik ve sosyal anlamda bazı tedbirler alınması, dinamik bir süreç içerisinde hem toplum kesimlerinin hem de bütçe imkanlarının en elverişli düzeye çıkarılması, kuşkusuz hem yasama olarak bizlerin hem de yürütme olarak hükümetin görevleri arasında. O sebeple, toplumun birçok kesiminin bilinen bazı problemlerine çözüm getiren bu teklifi hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemelerin sık yapılmasının olumsuz bir durum olmadığını, tersine sürecin dinamik bir şekilde takip edilmesi ve olası olumsuz gelişmelere önceden tedbir alınması, anında müdahale edilmesi bakımından son derece önemli olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Türkiye, tüm bu gelişmeleri, küresel ölçekteki enerji krizi, gıda sevk zincirinde yaşanan problemlere rağmen çok şükür, bir huzur ve güven adası, büyüyen bir ülke; ilk sekiz aylık döneme bakıldığı zaman bütçe fazlası veren bir ülke; dünyadaki en az borçluluk oranına sahip bir ülke hem hane halkı borçluluğu hem devlet borçluluğu açısından; aynı şekilde, dış ödemeler dengesinde son zamanlardaki enerji ithalatının maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle bir açıklık olsa da ihracatta rekorlar kıran bir ülke."

Aksu, MHP olarak toplumun birçok kesimine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sunacağına inandıkları teklifi desteklediklerini kaydetti.

Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin hazırlanmasında emeği geçen bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Aydemir, teklifin "saraydan geldiği" eleştirilerine karşılık, "Bunların bir defa 'sarayın' değil, milletimizin talepleri olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün gündeminde "Kışı nasıl geçireceğiz, doğal gazda ne olacak, kömürde ne olacak?" gibi soruların olmadığını anlatan Aydemir, Türkiye'yi daha üst lige çıkarmak için AK Parti ailesi olarak milletle çalıştıklarını ifade etti.

Aydemir, teklife dair bilgi verdiği konuşmasında, "Çıkardığımız her bir madde, çıkardığımız her bir kanun milletimizin lehine olan maddedir, milletimizin lehine olan kanundur." dedi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.