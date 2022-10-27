Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine devam ediliyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, engellilerin evde bakımına yönelik yapılan yardımların, mevzuatta yapılan değişiklikler sebebiyle kimi zaman geri istendiğini, bunun da mağduriyetlere sebebiyet verdiğini belirtti.

Kanun teklifiyle, yardım alan kişilerin kusurunun bulunmadığı haller için yapılan ödemelerin geri talep edilmemesi amacıyla terkin yoluna gidildiğini söyleyen Örs, Anayasa ve kanunlar gereği devletin, engelli bireylere baktığını, bunun sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etti.

Örs, "Ancak suistimallerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Sosyal güvenlik ödemeleri veya yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa engel olunmalıdır." diye konuştu.

"Devlet kararından ziyade parti kararlarıyla sosyal güvenlik yardımlarının yapıldığı" iddiasını dile getiren Örs, bu konuda vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet olduğunu savundu.

Öte yandan engel oran tespitlerinin sürekli değiştirilmesinin engelli vatandaşlara saygısızlık olduğunu söyleyen Örs bu durumun devlet ciddiyetine de yakışmadığını kaydetti.

"Yoksulluğu yönetmeyi değil sonlandırmayı vadediyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, teklifte, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için kısmi bir vergi terkini olduğunu, bunlara olumlu baktıklarını ancak vatandaşların "vergi affından ziyade ödeme güçlüklerini giderecek ciddi düzenlemeler beklediğini" söyledi.

Yüksek genç işsizliği, enflasyon, yüksek cari açık, kur riski, artan faiz harcamaları, para birimindeki değer kaybı, çiftçi borçları, girdi maliyetlerindeki artış ve fiyat dalgalanmalarının nasıl giderileceğine dair herhangi bir öngörü ve çözümün bu kanun teklifinde olmadığını belirten Özdemir, "Bu kanun teklifi, siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu yanlış ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan yoksullaşmayı, borçluluğu ve ekonomik dengesizlikleri bir ölçüde ötelemeyi içermektedir. Bu kanun teklifinde, yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın gerçekten sorunlarını çözecek tedbirler biz göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal yardımlara mahkum ve muhtaç aile sayısının hızla arttığını öne süren Özdemir şunları kaydetti:

"Yardım miktarları ve yardım çeşitleri, ağırlaşan ekonomik koşullarda yetersiz kalıyor. Peki, bu sorunu nasıl çözeceğiz? CHP olarak bütüncül bir çözüm önerisi sunduk. Birçok Avrupa devletinde uygulanan ancak ülkemizde uygulanmayan, siyasi bir tercih olan, Uluslararası Çalışma Örgütünün sigorta dallarından biri olan aile destekleri sigortasını uygulamaya geçireceğimizi söyledik. Bizim amacımız, bir siyasi partinin lütfu değil hak temelli olarak yoksulluğu, muhtaçlığı azaltarak bu yoksulluğu ve muhtaçlığı ortadan kaldırmaktır. Her mahallede sosyal hizmet destekleri, sosyal hizmet uzmanları olacak. Ailelerin çocukları kamuda işe alımlarda öncelikli olacak ve en önemlisi bakım üstlenen kadınların sigorta primleri devlet tarafından ödenecek. Yoksulluğu yönetmeyi değil, yoksulluğu sonlandırmayı vadediyoruz."

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının "iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucu" olduğunu öne sürerek, "Hakikati, tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Hoca'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız." dedi.