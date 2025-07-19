TBMM'de Ekonomik Düzenlemeler Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, para biriktirerek otomobil alma imkanının kalmadığını savundu.

ÖTV oranlarının makul bir seviyede tutulması gerektiğini belirten Usta, "Sürekli olarak bunların artacağı yönündeki beklenti aslında otomobil piyasasını, otomobilciler belki de bundan memnun, canlı tutuyor çünkü aldığınız mal durduğu yerde değer kazanıyor. Normalde otomobil tüketim malıdır, değerinin düşmesi lazım ancak sürekli olarak ÖTV'sini artırdığınız için bir anlamda yatırımı değil de tüketimi teşvik etmiş oluyorsunuz. Sürekli olarak ÖTV artırma çabasından vazgeçilmesi lazım." dedi.

Kanun teklifindeki indirimli kurumlar vergisi düzenlemesine yönelik etki analizine ihtiyaç olduğunu dile getiren Usta, "İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında bir sınırlandırma getiriliyor. Kurumlar vergisinde indirim oranı yüzde 60'la sınırlandırılıyor. Bu, yüzde 80'e kadar çıkıyordu. Bunu neye istinaden yaptıklarına ilişkin bize bir açıklama yapılmadı." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, düzenlemenin bir "tasarruf kanunu" olmadığını savunarak, devletin değil halkın tasarrufa zorlandığını öne sürdü.

"Haklı taleplerin takipçisi olmaya devam ediyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kanun teklifiyle kamu gelirlerinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye uyum ve vergide adaletin tesis edilmesi, yorum farklılıklarının önlenerek hukuki belirliliğinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Teklifte kayıt dışılıkla mücadele kapsamında akaryakıt sektörüne yönelik bazı düzenlemelerin yer aldığını anlatan Aksu, "Bu kapsamda akaryakıt, LPG ve bunların türevlerinden oluşan malların ithalat aşamasında henüz tahsil edilmemiş olsa dahi ÖTV tutarının KDV matrahına dahil edilmesi zorunlu hale getirilmekte, ithalatçı ile yerli üretici arasındaki vergisel eşitsizlik giderilmektedir." diye konuştu.

Aksu, teklifle Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini belirterek, "Yapılan değişiklikle, elektronik ortamda yapılan yoklamalarda, yetkilisinin bulunmaması veya imza atmaması halinde polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinin imzalarının aranması zorunluluğu kaldırılmakta, kanundaki kağıda ve imzaya dayalı süreçlerin azaltılıp e-belge altyapısına olan güvenin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Vergi sisteminin, temelde kamu harcamalarını finanse etmek için gerekli olan gelirleri toplamayı amaçladığına, ayrıca gelir dağılımı iyileştirilerek toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi gibi sosyal amaçlar doğrultusunda kullanıldığına işaret eden Aksu, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak etkin kamu hizmetinin yanı sıra yoksul kesimlerin gözetildiği, üretimin özendirildiği, kamu harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlendiği, kayıt dışı ekonominin azaltıldığı ve bunlara yönelik yapısal tedbirlerin devreye konulduğu bir mali sistem öngörüyoruz. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara köklü cevaplar hazırlayarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'na temel olacak kalıcı ve güçlü reformları peş peşe hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Büyümenin nimetlerinden çiftçimizden memurumuza, işçimizden emeklimize, esnafımızdan sanayicimize kadar her insanımızın adil ve hakkaniyetli pay almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın hak ettikleri sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve insani seviyeye kavuşturulmasını istiyoruz. Bunun için gayret göstermeye, haklı taleplerin takipçisi olmaya devam ediyoruz."

"Dolaylı vergi oranlarının yüksekliği ekonomik eşitsizliği derinleştirmiştir"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, kanun teklifinde milyonlarca dar gelirlinin, toplumun çoğunluğunu oluşturan kesimlerin lehine bir şey olmadığını, halkın aleyhine olacak vergi istisnaları getirildiğini ileri sürdü.

Vergi adaletinin sağlanması için emekçiler, dar gelirliler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, kadınlar lehine kapsamlı ve radikal bir vergi reformu yapılması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Vergiler yalnızca devletin gelir araçları değillerdir, aynı zamanda bir toplumun adalet anlayışının da göstergesidirler. Türkiye'de ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergi oranlarının yüksekliği ekonomik eşitsizliği derinleştirmiştir." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kanun teklifiyle Anayasa'ya aykırı düzenlemeler yapıldığını ileri sürdü.

Teklifin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışında KDV muafiyetinin getirilmesine yönelik hükmüne değinen Arı, bu şekilde çok kıymetli bir taşınmazın ya da taşınmazların birilerine satılma ihtimali olduğunu savundu. Arı, "Bu düzenlemenin adrese teslim getirilmiş bir düzenleme olduğunu düşünmekteyim." iddiasında bulundu.

"Hedeflerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz"

Kanun teklifinin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kanun teklifinde yer alan düzenlemelere işaret ederek, "Hazırlamış olduğumuz kanun teklifiyle kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergiler içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini amaçlamaktayız." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ekonomik hedeflere sağlam adımlarla yürüdüklerini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarı sağlayacak, mali disiplini yeniden tesis edecek, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürecek ve bu kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde en büyük önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu kapsamda para ve maliye politikalarımızda eş güdümü güçlendiriyoruz. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Bu doğrultuda vergide adalet ve etkinliği artırmayı, kayıt dışılıkla mücadeleyi, hukuki belirliliği sağlamayı, indirim ve istisnaları azaltmayı amaçlayan düzenlemeler içeren kapsamlı bir kanun teklifi hazırlamış bulunmaktayız."

Gülsoy, herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın değil dürüst mükelleflerin ödüllendirildiği mali sisteme doğru kararlı bir adım attıklarını vurgulayarak, "Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi sadece bir vergi düzenlemesi değil, ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güveninin artırılması yönünde önemli bir düzenlemedir. AK Parti olarak güçlü devlet, adaletli vergi, sürdürülebilir bütçe ve hakkaniyetli mali sistem hedeflerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Söz konusu düzenlemeler, vergilemede güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadeleye, vergi adaletini güçlendirmeye ve dolaysız vergilerin vergi yılı içindeki payının artırılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin de tamamlandığı Genel Kurulda, düzenlemenin maddeleri görüşülüyor.