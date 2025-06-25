Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirerek, istisna ve muafiyetlerin sınırlandırılmasına ihtiyaç olduğunu ancak düzenlemede bunları göremediklerini söyledi.

"Türkiye'nin büyümesinin aşağı doğru seyrettiğini" savunan Türeli, "Büyümeyi, istihdamı teşvik edecek bir politikaya ihtiyaç var. Vergi politikası, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin yönetilmesi ve yönlendirilmesine yönelik burada bir şey yok. Ekonomi iyice daralmış, reel sektör kan ağlıyor, birer birer şirketler kapanıyor, konkordato ilan eden şirketlerin sayısı artıyor. Ama burada istihdama yönelik bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Çalışanların yüzde 60'ının asgari ücret aldığını ileri süren Türeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin, bu asgari ücret sistemini de değiştirelim. Asgari ücret dünyanın her yerinde, 'çalışanın ve ailesinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürecek ücret seviyesi' diye tanımlanıyor. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların ücret seviyesini değil, ekonomideki, ülkedeki diğer ücret seviyelerini belirliyor. Büyük kriz var ve asgari ücret 22 bin 104 lira. Mayıs ayı açlık sınırı 25 bin 92 lira olarak belirlenmiştir. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 32 bin 463 lira. Toplumun beklediği ücret artışları, emekli maaşları, refah paylarının verilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapalım. Asgari ücretin önce Temmuz'da, 3 ay sonra da Ekim'de yeniden belirlenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, vergi sisteminin yapısal sorunları olduğunu söyledi.

Vergi sisteminde büyük ve köklü bir yapısal reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Oluç, "Anayasa'ya göre herkes kazancına göre vergi ödemekle yükümlüdür. Ama çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alınıyor, Anayasa'nın tam tersi uygulanıyor. Vergi gelirlerinin yüzde 65'i dar gelirli yurttaşa yükleniyor. Bütün bu yapılanlar servet adaletsizliğini de artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Buralara makul bir vergi oranı getirelim"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, otomobilin artık lüks değil bir ihtiyaç olduğunu ancak araç alım satımlarında çok fazla vergi alındığını savundu.

Usta, "İnsanların ayağını yerden kesecek, çoluğuyla çocuğuyla hastanesine gidecek bir otomobil alma ihtiyacı var. Yüzde 80 vergi çok fazla. Buralara makul bir vergi oranı getirelim. İnsanların bütün hayali çalışırken bir otomobil sahibi olabilmek. Bunu çok görmeyelim. Yüzde 80 ÖTV çok yüksek. Bir de onun üzerinden KDV alıyoruz. Vatandaş bir devlete alıyor, bir kendisine alıyor." sözlerini sarf etti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, vergi adaletsizliğinin toplumun vicdanını kanattığını; vergi yükünü çiftçi, işçi ve memurun sırtladığını öne sürdü.

Motorlu taşıtlara üzerinden alınan ÖTV ve KDV oranlarını eleştiren Kısacık, "Gelin, bir haneye alınacak ilk araç için ÖTV'yi kaldıralım, vatandaşı rahatlatalım." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Gelir İdaresi Başkanlığı personeline, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında saha denetimi çalışmalarına yönelik gösterge rakamlarının yükseltilmesi ve personelin yüzde 40'ına fazla çalışma ücreti ödenebilmesine ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini belirterek, "Aslında kamu çalışanlarında fazla çalışma yapan her kardeşimizin bu çalışma ücretinden yararlanması doğru olacaktır." dedi.

Kanun teklifinde ihracatın desteklenmesi ve mükelleflerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bulundukları serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere yaptıkları ürün satışlarından elde ettikleri kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesinin öngörüldüğünü anlatan Kalaycı, "Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Serbest bölgelerdeki satışlardan elde edilen kazanca neden istisna getiriliyor?" sorusunu yöneltti.

"Hiç kimse ata, katıra muhtaç durumda değil"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer aldığını belirterek, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin salgın sonrasında yüksek enflasyonla mücadele etmeye başladığının altını çizen Erdem, enflasyonun her geçen ay düştüğünü, yıl sonunda yüzde 24'e gerilemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Araç alımlarında ÖTV'nin fazla olduğu yönünde eleştiriler bulunduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Hepimiz isteriz ki daha düşük fiyatlara araçlar olsun. Türkiye'de sıfır araç fiyatları ve ikinci el araç çeşitliliği ile herkes araca ulaşıyor. 2002'de 8 milyon 903 bin motorlu kara taşıtı vardı. Bu rakam şu anda 32 milyona çıkmış durumda. Hiç kimse ata ya da katıra muhtaç durumda değil. Yeterli olmayabilir ama insanlara, geliri de en düşükten başlayarak belirli bir artışa göre imkan sağlanmış ve bugün 32 milyon araç Türkiye'de yollarda seyretmekte. Bu araçlar için de altyapı, yollar, köprüler ve tünellerle desteklenmiştir."

AK Parti'li Erdem, başta asgari ücretliler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin enflasyona yenik düşmemesi adına elektrik faturalarının yüzde 55'inin, doğal gaz faturalarının ise yüzde 65'inin Hazine tarafından karşılandığını anlattı.

Gençlere, çiftçilere, kadınlara verilen çeşitli destek ve teşvikler olduğunu belirten Erdem, "Kurumlar vergisi adil bir şekilde 5 puan artırıldı. Çok uluslu şirketlere yüzde 15 vergi getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Elbette eksiklikler vardır. Bunları da hep birlikte çözümleyeceğiz." dedi.

Komisyonda CHP'li milletvekillerinin düzenlemeye yönelik Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi.

Kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.