Ekonomik Yaptırımlar Barış Çabalarına Engel Olabilir

NEW YORK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü, Washington'daki politika yapıcılar arasında giderek daha popüler bir araç haline gelen ekonomik yaptırımların, barış çabalarına engel olabileceğini bildirdi. Enstitü bu yorumu Salı günü Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından yayımlanan rapora atıfla yaptı.

"ABD Hazine Bakanlığı tarafından Ekim 2021'de yayımlanan ABD yaptırım politikasına dair değerlendirme, son yirmi yılda Washington'un yaptırım kullanımının yüzde 933 arttığını gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı raporda, bu yaptırımları uygulamanın gerekçeleri arasında tipik olarak düşmanların kaynaklarını kesme, insan hakları ihlallerinden dolayı kişi ya da hükümetleri cezalandırma ya da savaşan tarafları müzakereye zorlamanın yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan ICG'nin raporunda, "Yaptırımlar zaman zaman çatışmayı çözüme kavuşturma çabalarını engellemektedir. Yaptırımlar, barış süreçlerine ve çatışma sonrası toparlanma sürecine ket vurabilmekte, barış örgütlerine baskı yapabilmekte, müzakereleri baltalayabilmekte ve çatışan taraflar arasındaki bölünmeyi derinleştirebilmektedir" tespiti de yer aldı.

Raporda, "Washington'un yaptırımlara başvurmasına yönelik eleştiriler yeni değil. Yaptırımlar, ABD hükümetinin, çatışma ortamlarında kan dökülmesine ve askeri operasyonlar için harcama yapılmasına gerek olmaksızın politika hedeflerini gerçekleştirmesine imkan veren bir araç olarak popülerlik kazansa da bu yaptırımların bazı dezavantajları, Washington'un kendi öncelikleri de dahil olmak üzere barışı sağlama önceliklerinin önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır" ifadeleri kullanıldı.