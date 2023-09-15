Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başsavcılarının 4. Toplantısı Bakü'de Düzenlendi

- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin Başsavcılarının 4. Toplantısı Bakü'de düzenlendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, ECO'ya üyesi ülkelerin Başsavcılarının 4. Toplantısı'na katıldı

BAKÜ - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Başsavcılarının 4. Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Başsavcılarının katıldığı 4'üncü toplantısı Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in Türkiye'yi temsil ettiği toplantıya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Azerbaycan, Özbekistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan Başsavcıları başkanlığındaki heyetler katıldı. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, yaptığı konuşmada toplantının Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 100. yılına denk gelmesinin tarihi bir olay olduğunu ve Azerbaycan ile ECO arasındaki karşılıklı ilişkilerin üst düzeyde olmasının Haydar Aliyev'in çabaları sonucu olduğunu vurguladı.

"Ermenilerin sözlerinde durmaları gerekiyor"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada toplantıya katılan Başsavcılar ile birlikte Şuşa'ıyı ziyaret ettiklerini belirterek, "Şuşa ve Fuzuli'yi gerçekten yıkılmış şekilde gördüm. Birçok bina yerle bir edilmiş. Şuşa'da çok güzel tamiratlar, inşaat faaliyetleri başlamış. Ben inanıyorum ki 1 yıl sonra geldiğimde çok daha güzel bir Şuşa göreceğim. Şuşa'nın bu kadar güzel mekanlar olduğunu tahmin etmiyordum, bilmiyordum. Ermeniler verdikleri sözde durmuyorlar. Aslında daha önce söz vermişlerdi. Bu sözlerini yerine getirmeleri gerekir. Ateşle oynuyorlar. Zengezur Koridoru'nun da bir önce açılmasını diliyorum ve verdikleri sözler yerine sözünde durmaları gerekir" dedi.

"İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Başsavcılar Şurası'nı oluşturma çabasındayız"

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye devletlerin Başsavcılar'ın 4'üncü toplantısı yapıldığını vurgulayan Şahin, "Biliyorsunuz 2021 yılında Bakü'de Türk Dili Konuşan Başsavcılar Şurası'nı da kurduk. Şu anda bir başka faaliyetimiz de İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Başsavcılar Şurası'nı oluşturma çabasındayız. Bu konuda gayret gösteriyoruz" diye konuştu.