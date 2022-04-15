Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine başladı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İlk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin içeriği ile ilgili komisyona sunum yaptı.

Teklifin görüşmeleri sürüyor.