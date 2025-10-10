Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi koordinasyon toplantısında, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve Eximbank ihracat kredilerinin etkileri ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerin ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durumun ele alınacağı toplantıda, Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Hapishane girişinde fark edildi! X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı

X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye Ruhi Çenet yerleşti

Enes Batur'dan sonra zirveye yeni isim yerleşti
Hapishane girişinde fark edildi! X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı

X-Ray'de ortaya çıkan gerçek polislerin ağzını açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.