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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek...

Politika Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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