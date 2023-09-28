Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek...
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika