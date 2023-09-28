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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale...

Politika Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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