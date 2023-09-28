Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale...
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika