Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul...
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika