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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir.