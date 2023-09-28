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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul...

Politika Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Gençlik Aile Politika Ekonomi Haberler

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