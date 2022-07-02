Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

"Varlık barışı" uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkanı ve muadili kadrolarda yer alan personelin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesinde öngörülen işlemler tesis edilecek. Böylece, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı gibi kadrolar için mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden kadrolarının özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için uygulanmayacak. Sosyal Güvenlik İl Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadrosunda bulunanlardan görevden alınan veya görevi sona erenler hakkında da bu düzenleme geçerli olacak.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018'den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. maddeye göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri kadrolarına, en az iki yıl başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında durumlarına uygun kadrolara görevlendirilecek.

Atanma şartlarını kaybeden, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar bu hükümlerden yararlanamayacak.

Bu şekilde atananlardan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile daha önce iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha önce bulundukları unvanlara ilişkin kadrolara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan kadrolara atananlar ilgisine göre TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanan personelin tüm mali ve sosyal hakları, müşavir kadrosunun mali ve sosyal haklarına göre belirlenecek.

Bu kadrolara atananlardan, bu atamalar öncesi bulundukları yönetici kadro veya görevlerinde en az 2 yıl kesintisiz o|arak fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Kanunla, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Buna göre, Haysiyet Divanı kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt yaptırmayan veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az 5 defa geçici olarak sanat icrasından men cezası alan veya birden fazla geçici olarak sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilecek.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç 8 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

MASAK'a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Yasayla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş personelden faydalanılması amaçlanıyor.

Buna göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da sayılan vergi müfettişleri, MASAK'ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100'ü geçemeyecek.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen "kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak" görevi çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personel ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Elektrik motorlu taşıtlara ÖTV düzenlemesi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtların ÖTV'si; motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, diğerleri için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motorlu taşıtların ÖTV'si, motor gücü 85 KW'yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyordu.

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacak.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları arasındaki fark azaltılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan satışlarda, satış bedeli sadece taşınmazın zemin bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline "havacılık tazminatı" ödenecek.

Elektronik Haberleşme Kanununa göre, kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak ya da yaptırmak suçundan dolayı kamu davası açılması, kovuşturma veya kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazı ertelenecek. Hakkında erteleme kararı verilen kişi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde belirtilen suçu işlemesi halinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya ya da infaza devam edilecek.

Kanunun, emekli aylığının alt sınırını 3 bin 500 liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, ek göstergeye ilişkin düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Varlık Barışı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle, "varlık barışı" uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023'e kadar bildirilebilecek.

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşürülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.

Banka ve aracı kurumlar, varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1; 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2; 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, beyan edip aynı sürede ödeyecek.

Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellefiyeti bulunmayanlar da yurt içinde sahip oldukları varlıkları için madde hükümlerinden yararlanabilecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı dolayısıyla yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılıyor. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu hüküm yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanacak.

Teklife ihdas edilen maddeyle 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük aylık 100 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Görüşmelerden

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "varlık barışı" uygulamasının süresinin uzatılmasını eleştirdi.

Şener, "Konusu suç olan parayı, kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretini, beyaz kadın ticaretini, teröre dayalı kazançları, hepsini aklayan bir kanun maddesini buraya getiriyorsunuz, geçirmek için mücadele ediyorsunuz. AK Parti olmaktan çıkmışsınız, yüzünüz kapkara olmuş." sözlerini sarf etti. AK Parti'li milletvekilleri, Şener'e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Şener'in bir milletvekiline yakışmayacak ifadeler kullandığını söyleyerek, "İlk varlık barışını 2003 yılında getirdik. Başbakan Yardımcısıydınız ve imza sizin imzanız. Buna itiraz ediyordun da 2003 yılında niye bırakıp da gitmedin, Başbakan Yardımcılığına devam ettin?" diye sordu.

Şener'e söz konusu tasarıda imzasının bulunup bulunmadığını soran Elitaş, "Yıllarca birlikte aynı dava uğruna uğraştık ama ben davamı terk etmedim, sen davanı terk ettin. Yazıklar olsun sana." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da söz konusu düzenlemenin bu şekilde bir önergeyle yasalaşmasının doğru olmadığını; TBMM'de geniş şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)