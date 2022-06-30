Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (5)

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018'den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden 375 sayılı KHK'nin mülga ek 18. maddesine göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler de bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkanı ve muadili kadrolarda yer alan personelin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesinde öngörülen işlemler tesis edilecek. Böylece, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı gibi kadrolar için mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden kadrolarının özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için uygulanmayacak.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018'den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. maddeye göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri kadrolarına, en az iki yıl başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında durumlarına uygun kadrolara görevlendirilecek.

Atanma şartlarını kaybeden, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar bu hükümlerden yararlanamayacak.

Bu şekilde atananlardan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile daha önce iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha önce bulundukları unvanlara ilişkin kadrolara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan kadrolara atananlar ilgisine göre TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanan personelin tüm mali ve sosyal hakları, müşavir kadrosunun mali ve sosyal haklarına göre belirlenecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Teklifle, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Buna göre, Haysiyet Divanı kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt yaptırmayan veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az üç defada aldığı geçici sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilecek.

Geçici olarak sanat icrasından men edilen üyenin önceki fiil ve hareketlerinin tekrarı nedeniyle yeniden sanat icrasından geçici olarak men edilmesine karar verilmesi gerektiği takdirde, 180 günlük azami sınırı geçmemek üzere ilk ceza süresi iki katı olarak uygulanacak.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç beş yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MASAK'a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Teklifle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş personelden faydalanılması amaçlanıyor.

Buna göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da sayılan vergi müfettişleri, MASAK'ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100'ü geçemeyecek.

Teklifle, Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen "kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak" görevi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personel ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Teklifin, emekli aylığının alt sınırını 3 bin liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, belediye başkanlarının makam, temsil ve görev tazminatlarına ilişkin düzenlemesi 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, Vergi Usul Kanunu'ndaki cezalara ilişkin hükümleri yayımı izleyen ay başında, ek göstergeye ilişkin düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

İhdaslar

Komisyonun bugünkü görüşmelerinde teklife 6 madde ihdas edildi.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtların Ötv'si; motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, diğerleri için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrikli motorlu taşıtların ÖTV'si, motor gücü 85 KW'yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyordu.

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacak.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları arasındaki fark azaltılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan satışlarda, satış bedeli sadece taşınmazın zemin bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline "havacılık tazminatı" ödenecek.

Elektronik Haberleşme Kanununa göre, kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak ya da yaptırmak suçundan dolayı kamu davası açılması, kovuşturma veya kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazı ertelenecek. Hakkında erteleme kararı verilen kişi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde belirtilen suçu işlemesi halinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya ya da infaza devam edilecek.

(Bitti)